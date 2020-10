Ultimi giorni di lavoro per l'ufficio di presidenza di Palazzo Ferro Fini. In base alla modifica della legge elettorale approvata nel 2018, i vertici della decima legislatura resteranno in carica fino all'insediamento della nuova consiliatura, anche se l'unico rieletto è il presidente uscente Roberto Ciambetti (in foto). Dei suoi due vice, l'uno (Bruno Pigozzo) non si era ricandidato e l'altro (Massimo Giorgetti) non è stato riconfermato, così come i due segretari Simone Scarabel e Antonio Guadagnini. Ad ogni modo è tempo di rendiconti per l'organo, anche per quanto riguarda le spese di rappresentanza. Nel 2020 sono stati risparmiati 23.607,50 euro, su un importo impegnato di 28.400. A documentare uscite sono stati solo il leghista, ora zaiano, Ciambetti (2.254,40 euro) e l'fdi Giorgetti (2.538,10). Gli scontrini allegati dal presidente documentano esborsi per «forme di ristoro finalizzate all'ospitalità o conseguenti ad eccezionali attività istituzionali», quelli presentati dal suo vice pure per «manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnate da piccoli doni, in occasione di eventi particolari». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA