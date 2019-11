CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Questa volta Renato Brunetta non andrà a votare. Per scelta ragionata e per cause di forza maggiore, dato che ha il presidente dei deputati di Forza Italia ha trasferito la residenza a Roma.In queste settimane i sostenitori del sì hanno criticato la linea di quanti vogliono far mancare il quorum con l'astensione dalle urne. Dicono che è uno schiaffo alla democrazia e un brutto segnale per i cittadini che non si fidano più dei politici.«L'ho già detto e lo ripeto anche in questa occasione: per Forza Italia si tratta di un referendum...