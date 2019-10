Quei Paperoni tra Noncello e Livenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOPORDENONE Ci sono 190 russi in provincia di Pordenone. La maggior parte sono donne: badanti che vivono tra Pordenone, Sacile e Spilimbergo. Gli uomini sono meno, ma tra di loro si nascondono alcuni milionari, se non addirittura miliardari, che hanno spostato i propri interessi e le famiglie in Friuli. Hanno creato società, acquistato lussuosi appartamenti sul lungomare di Lignano Sabbiadoro con vasca Jacuzzi anche sulle terrazze, in palazzi con rifiniture che soltanto chi arrivava da Mosca o San Pietroburgo poteva permettersi. Le...