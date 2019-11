Quei 47 arresti da Caserta al Veneto tra edilizia, droga e prestiti a strozzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCHEDAVENEZIA Gli arresti erano scattati all'alba del 19 febbraio a Casal di Principe, in provincia di Caserta, Eraclea e San Donà di Piave ed avevano terremotato il litorale veneziano. Tra i 47 arrestati di quel 19 febbraio, anche il sindaco di Eraclea, Mirco Mestre. Sequestrati beni per 10 milioni. Una batosta per le organizzazioni mafiose, ma anche un campanello d'allarme, come aveva sottolineato subito il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, che aveva parlato di «criminalità strutturata e penetrata nei settori economico e...