Quando i sì non bastano: passano 5 progetti su 10

VENEZIA Dunque vanno avanti 5 nuovi Comuni. Tre di questi sono in provincia di Vicenza. Il più corposo sarà Valbrenta, voluto da Cismon del Grappa (285 sì contro 194 no), Valstagna (554 a 318), San Nazario (520 a 241) e Campolongo sul Brenta (207 a 204), anche se non da Solagna (544 no a fronte di 318 sì). Semaforo verde pure per il Colceresa: con un'affluenza media del 36,82%, l'hanno voluto il 74,57% di Mason Vicentino e il 75,71% di Molvena. Lusiana Conco è invece frutto dell'accordo dei due omonimi centri, che insieme hanno...