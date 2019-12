Qualità della vita, brilla il Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOVENEZIA Treviso campione di crescita negli ultimi trent'anni, Venezia che guadagna decine di posizioni grazie alla sua offerta culturale e un Nordest che continua a piazzarsi ai vertici della qualità della vita.La nuova classifica del Sole 24 ore fotografa un'Italia sempre più a due facce: un Nord in miglioramento con Milano a primeggiare in Italia seguita a ruota da Bolzano e Trento, e un Sud che rimane molto indietro malgrado performance positive come quella di Bari, Napoli, Cagliari. La provincia italiana campione di crescita di...