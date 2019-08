Prove di sinistra civica al Ferro Fini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOVENEZIA «Veneto 2020 non è un partito, un nuovo gruppo o una lista, ma è il coordinamento di tre consiglieri regionali che da mesi hanno intrapreso un percorso comune fatto di proposte e azioni politiche concrete». Così Piero Ruzzante (LeU), Patrizia Bartelle (IiC) e Cristina Guarda (Civica per il Veneto) hanno presentato il loro progetto politico. «Il maggiore partito del Veneto - ha detto Ruzzante - non è la Lega, ma il partito dell'astensione. Il 45% dei veneti non va a votare forse perché probabilmente non ha trovato una...