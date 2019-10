Protezione civile, a un anno da Vaia arriva la riforma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TESTOVENEZIA A quasi un anno da Vaia, il Veneto prepara la riforma della Protezione Civile. È stato presentato ieri in commissione Territorio il testo unificato che, mettendo insieme il progetto di legge della Giunta e le quattro proposte depositate in Consiglio, punta a rivedere l'attuale legislazione in materia, rafforzando il ruolo di coordinamento della Regione «anche alla luce delle principali criticità emerse in occasione della tempesta». L'assessore zaiano Gianpaolo Bottacin è ottimista: «Siamo vicini ad un importante...