PROTESTAVERONA «Il messaggio che vogliamo dare al Governo? Che la Tav serve per dare un futuro ai giovani ed alle imprese e che non accettiamo ulteriori ritardi su quest'opera. Non possiamo perdere mesi nella cosiddetta valutazione costi-benefici prospettata dal ministro Toninelli. Abbiamo capito tutti che l'obiettivo di una certa parte politica è di arrivare alle elezioni europee, ma non è pensabile perché qui ci giochiamo il futuro del Paese». A dirlo, ieri a Verona, è stato Germano Zanini, coordinatore del Comitato Sì Tav Veneto, con...