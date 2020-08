IL CASO

TREVISO Nella Marca scoppia la guerra del prosecco: consorzio Doc che tutela il vino di pianura da una parte; Docg che invece si prende cura delle preziose colline patrimonio dell'Umanità dall'altra. Si lotta per il controllo dei quantitativi di vino stoccati dalla Docg, quella sovraproduzione che verrà messa in vendita in un secondo momento ma con la denominazione Doc, così come previsto dalle normative. Quindi: vino prodotto da aziende della Docg che però viene immesso nel mercato dalla Doc. E il consorzio di pianura ha quindi chiesto alla Regione, presentando un'istanza alla direzione Agroalimentare, di poter controllare quei quantitativi che risulteranno in esubero dopo la vendemmia 2020 spiegando che dovrebbero rimanere in cantina almeno fino al dicembre 2021. Ha quindi presentato una richiesta molto circostanziata, che individua anche le quantità di prodotto da stoccare suddivise in base al ciclo vegetativo della vite. Richiesta accolta dalla direzione Agroalimentare del Veneto e pubblicata lo scorso 7 agosto nel Bur della Regione dando sette giorni di tempo per presentare osservazioni e critiche. Nella Docg questa azione è stata considerata un affronto, un voler mettere il naso nelle attività di aziende che con la Doc non hanno nulla a che fare e di volerne gestire le loro scorte dettando anche i tempi dello stoccaggio. Ed è scattata la protesta. La Docg ha fatto opposizione, mentre un gruppo di marchi ha dato mandato a un legale di intervenire.

IL DOCUMENTO

Il 13 agosto l'avvocato veneziano Enrico Gaz ha presentato una memoria di opposizione. Ha scritto a nome di produttori storici come Ruggeri, Col Vetoraz, Drusian, Masottina, Santa Margherita, La Tordera elaborando un documento di otto pagine incentrato attorno a due principi. Il primo è giuridico: troppo pochi sette giorni di tempo per presentare osservazioni quando la giurisprudenza parla di un tempo congruo, generalmente non meno di quindici giorni. Senza contare che i sette giorni partono dal 7 agosto e quindi sono caduti nella settimana di ferragosto quando aziende e studi professionali sono chiusi: «Stando al consolidato orientamento del giudice amministrativo, l'obbligo di pubblicazione ed i diritti di partecipazione non possono ritenersi assolti qualora la p.a. (pubblica amministrazione, ndr) abbia concesso un termine troppo breve per consentire un'effettiva e concreta partecipazione al procedimento», scrive l'avvocato. E ancora: «È chiaro ed evidente l'intento di degradare la partecipazione ad un orpello quanto più possibile formale ed ineffettivo, assicurando al privato-richiedente un vantaggio comparativo non di poco conto». Il secondo argomento invece entra più del merito: «L'accoglimento dell'istanza del Consorzio di tutela della Doc genererebbe un nuovo equilibrio di mercato alterando in modo surrettizio la fisiologica dinamica economica tra i marchi Doc e Docg». La questione delle scorte sta scaldando gli animi. Adesso sta alla Regione fare da arbitro.

P.Cal.

