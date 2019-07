Prosecco, le brutture che devono sparire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL REPORTAGETREVISO Complessi di archeologia industriale, borghi storici in declino, un'ex filanda da ripensare, vecchie distillerie. Oggi più che mai il non finito ha un aspetto precario sulle Colline d'oro del Prosecco Superiore. Dare coerenza al paesaggio pedemontano sarà quindi la sfida più importante. Se la bellezza di colline vitate uniche al mondo ha meritato la qualifica di Patrimonio dell'Umanità, percorrendo il territorio dei 15 comuni Unesco stridono in maniera sempre più evidente residui di industrializzazione precaria e...