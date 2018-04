Prosecco e Unesco: 150mila euro, è scontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Per il 2018 la Regione ha stanziato 1,8 milioni, quasi del tutto già assegnati, per i grandi eventi. Ma nella lista della trentina di beneficiari, fra un campionato europeo di ciclocross e un raduno nazionale dei bersaglieri, figura anche la candidatura delle colline del Prosecco a patrimonio dell'Unesco. «Cosa c'entra? Nulla. Eppure le vengono destinati ben 150mila euro, il 10% dell'intero capitolo di spesa. Non si tratta di essere contro il Veneto, ma di chiedere e ottenere trasparenza su come vengono spesi i soldi...