Proroga a Baratta, la Lega sfida il Pd

LA SUCCESSIONE

VENEZIA E adesso chi boccerà la proroga di Paolo Baratta alla presidenza della Biennale di Venezia? Dopo tre giorni di richieste bipartisan al ministro ai Beni culturali Dario Franceschini perché l'elogiatissimo Baratta venga riconfermato per il quinto mandato (1998-2000, 2008-2011, 2012-2015, 2016-2019 e sarebbe il quarto consecutivo), si va al vedo: ieri la deputata della Lega Angela Colmellere ha depositato un emendamento al Decreto Milleproroghe in cui chiede espressamente di rinnovargli l'incarico. Non una proroga di un anno o di qualche mese, ma un mandato pieno quadriennale, fino all'inizio del 2024. Se l'emendamento sarà ritenuto ammissibile, andrà al voto in aula a Montecitorio a partire da lunedì 27 gennaio. E a quel punto si vedrà chi lo voterà e chi no. Di certo il Partito Democratico sarà in forte imbarazzo nel bocciare l'emendamento, dal momento che tutti i suoi esponenti veneziani hanno avuto parole di grande apprezzamento per il presidente uscente della Biennale, dal deputato Nicola Pellicani al senatore Andrea Ferrazzi fino al filosofo Massimo Cacciari che pure era entrato nel toto-nomi («Baratta non si deve toccare! A vita più del Papa!»). Ma in ballo c'è il Governo: se il Movimento 5 Stelle manterrà la contrarietà, potrà permettersi il Partito Democratico di aprire una crisi di maggioranza per il quinto mandato di Baratta? Da Roma, intanto, filtra la volontà del ministro pentastellato Federico D'Incà di confrontarsi con Franceschini per trovare una soluzione.

IL NO DEGLI ALLEATI

Certo è che se il M5s non avesse alzato un muro, sarebbe stato lo stesso Governo a presentare un emendamento al Milleproroghe. Ma i pentastellati hanno detto no, chiedendo un rinnovamento. Così si è arrivati a venerdì scorso quando il consiglio di amministrazione della Biennale, a due giorni dalla scadenza, ha tenuto la sua ultima seduta con i pieni poteri nominando Cecilia Alemani curatrice per l'Arte 2021 e annunciando che i conti sono in ordine. E da quel momento è stato un diluvio di richieste per la riconferma di Baratta. Prima il sindaco fucsia di Venezia Luigi Brugnaro e il governatore leghista Luca Zaia, poi il Pd. E adesso la Lega, nel silenzio del ministro e dei maggiorenti dem, ha presentato l'emendamento.

«Mi auguro che l'emendamento sia accolto e votato ha detto la deputata Colmellere da tutti coloro che hanno a cuore Venezia e l'apporto culturale che questa città e l'istituzione Biennale possono dare. Governatore e sindaco sono d'accordo per la proroga a Baratta, che ha lavorato benissimo. Non vedo perché se una cosa funziona bisogna ostinarsi ad azzopparla». E ancora: «Baratta ha ereditato una Mostra del cinema che aveva un respiro solo nazionale e l'ha portata ad essere uno dei più importanti palcoscenici mondiali per film che poi conquistano riconoscimenti internazionali. Una gestione va sostituita solo se non ha funzionato, e non è certo il caso di Baratta: col mio emendamento diamo l'opportunità di un ulteriore mandato». Ma l'esponente della Lega, in perfetta sintonia con il governatore Zaia, mette le mani avanti: «Chi si oppone, con la solita politichetta del no a prescindere, non fa il bene di Venezia e vorrebbe riportare la nomina del presidente della Biennale a Roma, senza ascoltare il territorio. Se verrà ammesso il mio emendamento - ha aggiunto Colmellere - vedremo in aula nomi e cognomi di chi risponde a queste caratteristiche, e i veneti ne trarranno le conseguenze». La deputata leghista ne fa una questione territoriale: «Dovremmo fare tutti squadra». Ma dopo 4 mandati e un'età ragguardevole, non sarebbe il caso di cambiare? «L'età non conta, se è uno è bravo, è bravo e basta».

L'ATTESA

Imbarazzo del Pd a parte (dovrebbe bocciare la proroga a un presidente proposto e riproposto da governi del centrosinistra), la partita non si chiuderà nelle prossime ore. Bisognerà vedere se l'emendamento la settimana prossima sarà accolto in commissione Bilancio. Domenica 26 finalmente si conoscerà l'esito del voto in Emilia Romagna e la cappa di stagnante attesa per tante questioni finalmente cesserà. Insomma, dal 27 in poi il Pd di Dario Franceschini e il M5s (ovviamente se non cambierà idea su Baratta) cercheranno di trovare un nuovo presidente. La ricerca è appena iniziata.

Alda Vanzan

