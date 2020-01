LA POLEMICA

JESOLO «Vietare l'happy hour nei locali e gli eventi a base di sballo». Jesolo come Maiorca e Ibiza. Ma in questo caso per fermare gli eccessi a colpi di alcol. E droga. A lanciare la proposta è il consigliere della Lega, Venerino Santin, ma anche esponente anti-movida da anni impegnato nelle battaglie contro lo sballo tra i più giovani. In questo caso l'esponente del Carroccio ha voluto rilanciare un provvedimento che le autorità spagnole vogliono attuare nelle isole Baleari con multe salatissime per i locali trasgressori. Un modo per fermare il cosiddetto turismo dello sballo.

«Il mantra a Maiorca e Ibiza dice Santin è l'eccesso, con alcol consumato a qualsiasi ora. E in grandi quantità, con tutti i problemi di degrado collegati. Le autorità spagnole danno un segnale, noi potremmo seguire il loro esempio e fermare certi eccessi». Santin, di fatto chiede il pugno di ferro contro quelle situazioni che da tempo sul litorale vengono segnalate.

«Mi chiedo quanti addii al celibato ci dovranno ancora essere nella nostra città prosegue il consigliere della Lega e fino a quando continueranno i tour alcolici di gruppi di giovani che passano le serate a consumare alcol, anche sulla spiaggia. Piazza Mazzini ora è presidiata dalle forze dell'ordine, ma la nuova frontiera dello sballo è l'arenile: qui si concentrano feste alcoliche, degrado e spacciatori». Per questo viene ribadita la necessità di scelte forti.

«Una volta per tutte conclude Santin dobbiamo decidere cosa vogliamo per la nostra città. Servono delle decisioni coraggiose. Tutti vogliamo lavorare e tutti dobbiamo convivere pacificamente, però servono dei paletti. Non possiamo continuare a tollerare ogni forma di eccesso». Il sindaco Valerio Zoggia, ha bocciato la proposta, sostenendo l'opportunità di avviare maggiori controlli.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA