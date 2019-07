Progettavano un attentato a Rialto «Ossessionati dalla guerra santa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA«Risulta provato il fatto che Babaj ha una vera e propria ossessione per la guerra santa, ha risposto alla chiamata dell'Isis in tal senso e la considera l'unico mezzo per guadagnare il Paradiso». Lo scrive la Corte d'appello di Venezia nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso aprile, ha confermato la condanna dei tre giovani kosovari arrestati nel 2017 con l'accusa di aver fatto parte di una cellula affiliata all'Isis che, secondo la Digos, stava progettando un attentato a Venezia: 5 anni al ventinovenne...