Processo-lumaca, ministero condannato

IL CASOVENEZIA Tre lustri per un processo: troppi. Così quindici creditori veneti, costretti ad insinuarsi in un fallimento per riavere i loro soldi, avevano chiesto e ottenuto la condanna del ministero della Giustizia per l'irragionevole durata del procedimento. Ma dopo il danno, è arrivata la beffa: il dicastero ha fatto lo gnorri per un altro paio d'anni, di conseguenza le vittime della sentenza-lumaca hanno dovuto avviare una seconda causa, che questa volta si è conclusa in poco tempo con una nuova stangata a carico di via...