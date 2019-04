«Privilegi rubati», l'ex senatore denuncia la deputata grillina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Bruno Pìzzol non è solo uno dei tanti ex parlamentari che si sono visti decurtare il vitalizio. Quella di questo ex senatore trevigiano, in carica dal 1987 al 1992, già sindaco comunista di Vittorio Veneto dal 1975 al 1982 e poi consigliere indipendente del Psi, è una storia particolare, non fosse altro perché la vita e la passione l'avevano portato ad impegnarsi in politica e poi a decidere di svolgere un ruolo, quello di giudice di pace, che non prevedeva contributi pensionistici. Col senno di poi magari avrebbe...