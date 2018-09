CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PREVENZIONEVENEZIA La prima reazione, per chi avverte una scossa di terremoto, è quella di scendere in strada per mettersi al sicuro. Per prevenire il pericolo, in cinquanta piazze di tutto il Veneto, questa volta scenderanno per strada duecento ingegneri e architetti. L'appuntamento è in programma domani in occasione della prima Giornata della prevenzione sismica indetta a livello nazionale da Fondazione Inarcassa, dal Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti. L'INIZIATIVAPer tutta la giornata i...