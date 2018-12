«Presepe, la Lega non ci dica cosa fare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROCITTÀ DEL VATICANO «Non ce lo deve dire la Lega se dobbiamo riscoprire il presepe. Noi il presepe lo decliniamo come un valore, una serena testimonianza libera, visto che si tratta di un simbolo che ci aiuta a guardare tutti nella stessa direzione in un momento in cui per la società diventerà decisivo riuscire a trovare un accordo sulle realtà fondamentali». È il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, nella sala stampa vaticana, dove ha sintetizzato l'udienza con il Papa dopo l'allestimento del presepe di sabbia in piazza...