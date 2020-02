LA POLITICA

PADOVA Contro l'abolizione della prescrizione ci batteremo nelle aule parlamentari. Se questo non sarà sufficiente, siamo pronti a sostenere un referendum abrogativo». A dirlo è stato, ieri mattina, nella sede regionale di Forza Italia a Padova, il deputato azzurro e componente della Commissione Giustizia della Camera Pierantonio Zanettin. Assieme all'avvocato vicentino, per ribadire il no forzista alla riforma della Giustizia e relativa abolizione, di fatto, della prescrizione, c'erano anche il neo coordinatore regionale azzurro Michele Zuin e l'avvocato Gianni Morrone presidente della Camera penale di Padova. Non hanno voluto mancare all'appuntamento neppure il deputato Marco Marin e il consigliere regionale Maurizio Conte.

«Ieri come oggi, Forza Italia ribadisce il suo garantismo ha spiegato Zuin - per questo abbiamo dato il via a una campagna nazionale che, anche in Veneto, si concretizzerà con dei gazebo informativi che saranno presenti sul territorio». Il coordinatore regionale ha poi ribadito che alle prossime regionali Forza Italia sosterrà convintamente la candidatura di Luca Zaia.

GARANTISTI

«Questa non è la battaglia di un partito, ma è la battaglia di tutti i garantisti ha detto, invece, Zanettin Ci batteremo in tutti i modi in aula per contrastare questa riforma. Se sarà necessario, però, siamo pronti anche a sostenere un eventuale referendum abrogativo». L'ex componente del Csm non ha rinunciato a pizzicare maggioranza giallo-rossa: «Ad Italia viva va dato atto di essere stata coerente nel sostenere le nostre proposte. Altrettanto non si può dire del Pd che, prima ci ha appoggiati e poi ha cambiato idea. Il ministro Bonafede, poi, aveva promesso che la riforma sarebbe stata accompagnata da una revisione radicale del processo penale. Ad oggi, però, di tutto questo non si ha notizia».

«Tutta l'accademia, tutta l'avvocatura e buona parte della magistratura sono contro questa riforma e un motivo ci sarà ha detto poi, l'avvocato Morrone - Ragionare sui rischi della prescrizione ha poco senso quando in Italia i procedimenti penali, a seconda della gravità del reato, possono durare fino ad oltre 63 anni». Forza Italia non pensa solo alla giustizia, ha concluso Marin: «Noi continueremo a batterci anche per l'autonomia del Veneto. Un'istanza che il governo ha affossato».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA