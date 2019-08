Preparazione dei neolaureati in corsia, la Cisl chiede garanzie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA «Ogni tentativo di soluzione - non fosse altro perché ci si è finalmente accorti del problema - è un passo in avanti, un inizio. Ma se le buone intenzioni sono meritevoli, l'approdo risolutivo ci lascia perplessi, da medici e da pazienti». È quanto scrive Biagio Papotto, segretario della Cisl Medici Veneto, in una lettera aperta al presidente della Regione del Vebeto Luca Zaia a proposito della decisione di assumere 500 neolaureati senza specializzazione per far fronte alla carenza di medici. «Quale garanzia di competenze...