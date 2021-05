Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIALa propaganda continua a festeggiare la messa in orbita di Tianhe, il modulo più importante della nuova stazione spaziale cinese, eppure il razzo che l'ha spedito in cielo, Long march 5b (cioè Lunga marcia 5B), potrebbe presto schiantarsi sulla Terra, in un punto imprevedibile. Giovedì scorso, il lanciatore che ha spinto a destinazione Tianhe era decollato dalla base di Wenchang, sull'isola tropicale di Hainan. Tuttavia - secondo...