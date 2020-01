TURISMO INVERNALE

PRAMOLLO (UDINE) Sta a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Austria. Ma il successo del comprensorio sciistico di Pramollo viene dall'Italia: secondo una stima degli operatori turistici, le presenze di sciatori italiani, in questa prima parte di stagione, sono pressoché raddoppiate. Ad attirare l'esigente clientela nazionale, secondo gli operatori, è prima di tutto, ovviamente, la qualità e varietà delle piste ed è determinato dalla qualità e dalla varietà delle piste (39 delle quali, su 40, risultano aperte). La combinazione di tracciati adatti a ogni livello e di tecnologia permette poi di vivere esperienze che intensificano e completano i momenti di sport o relax trascorsi sulla neve.

LA DIFFERENZA

Ma a fare la differenza, secondo gli operatori turistici, è quello che viene chiamato hi-tech entertainment e che si realizza a Nassfeld Pramollo in molti modi grazie a speciali dispositivi presenti sulle piste. Servizi unici come il wi-fi free, lo ski movie e il percorso con misurazione della velocità. Tra le possibilità offerte dal comprensorio c'è infatti quella di documentare e misurare la propria performance durante la discesa. Un'opportunità che affascina chi ama cimentarsi nella velocità come in una gara di slalom gigante o di slalom parallelo.

IL VIDEO

Nei due circuiti di Ski Movie Gara&Parallelo Zweikofelbahn e Watschiger Alm la discesa viene ripresa e registrata. Per avere il proprio video basta attivare con lo skipass la fotocamera installata sulla porta di partenza. Stesso principio per lo Speed Photo nell'area della cabinovia Trogkofel: attivazione al passaggio alla porta e foto scattata al termine della discesa.

Per famiglie e società sportive, inoltre, le discese agli Ski Movie Gara&Parallelo possono trasformarsi in vere e proprie gare: le Sfide Skiline. Le prestazioni di ogni partecipante, accreditato tramite skipass o che abbia effettuato l'accesso tramite piattaforma dedicata, sono registrate, consultabili e confrontabili con quelle degli avversari. Le classifiche sono presentate con cerimonie di premiazione, come nelle gare dei professionisti, solo che in questo caso avvengono on-line unendo esperienza reale e gara virtuale.

Partecipazione, divertimento e soprattutto condivisione: ogni esperienza o attimo possono diventare social: lo sanno quanti si fermano ai Photo Points. Qui, mettendosi in posa e premendo un tasto, si può scattare una foto e postarla sui propri profili Facebook e Instagram. Tra i servizi messi a disposizione degli ospiti, uno dei più importanti è proprio la connessione wi-fi garantita da 20 hotspot WLAN (Wireless Local Area Network) che qualificano Nassfeld Pramollo come l'unico comprensorio dove direttamente sulle piste sia possibile accedere al web gratuitamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA