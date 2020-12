LA STORIA

BELLUNO «Dovevo andare a recuperare la pensione ma avevo paura a uscire di casa. Così ho chiamato i carabinieri». La signora Maria ha 78 anni e vive da sola a Sedico, un piccolo comune alle porte di Belluno. Ieri mattina si è svegliata con un sorriso sulle labbra perché il 28 del mese è il giorno in cui ritira la pensione da più di 15 anni. Ma quando si è affacciata alla finestra di casa ha capito che quel rito sarebbe stato infranto. L'auto, e in generale tutto ciò che circonda l'abitazione, era sommersa da 40 centimetri di neve. «Un po' per il tempo e un po' per la pandemia ha spiegato la donna Non me la sono sentita di uscire». La soluzione è stata quella di chiamare i carabinieri. Circa 8 mesi fa, infatti, i militari dell'Arma hanno sottoscritto una convenzione con Poste italiane: i cittadini di età uguale o superiore ai 75 anni che riscuotono la pensione negli uffici postali del territorio, qualora si trovassero in difficoltà, possono chiedere ai carabinieri di ritirarla. Un servizio rivolto solo agli anziani che vivono da soli e che non hanno delegato altri alla riscossione. L'obiettivo è di limitare gli spostamenti delle persone più fragili, contrastando così la diffusione del covid-19, e tutelarli allo stesso tempo da truffe, rapine o furti. È sufficiente chiamare il numero verde 800 55 66 70 o la stazione dei carabinieri più vicina.

STRADE INNEVATE

«Non so per quale motivo ha raccontato la signora Maria ma avevo un biglietto con il numero della stazione dei carabinieri di Sedico. Non ho esitato a chiamarli». La situazione sulle strade bellunesi, a causa delle abbondanti nevicate di ieri, avrebbe reso il percorso difficile a chiunque. La donna, inoltre, non ha figli e abita da sola in una zona lontana dal centro. Nessuno era ancora passato a pulire la via di accesso alla sua abitazione: «È la prima volta che chiedo aiuto. Nel giorno prefissato al ritiro della pensione mi sono sempre arrangiata con la mia auto ma con questo tempo non esco». Ci hanno pensato i carabinieri. Prima attraverso un sopralluogo per verificare le condizioni della strada che porta alla casa dell'anziana. Infine, andando a ritirare la sua pensione. «Abbiamo raggiunto l'abitazione a bordo di una jeep hanno spiegato i carabinieri Dopo aver consegnato la pensione siamo rimasti qualche minuto con la signora per accertarci che non avesse bisogno di altro dal momento che si trovava semi-isolata. Lei sa che, in caso di necessità, potrà contare sul nostro aiuto».

Davide Piol

