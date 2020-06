LO SCONTRO

VENEZIA L'ultima chiamata per votare il bilancio del Porto è fissata per le 10 di stamane. Ma visti i precedenti - l'appuntamento di ieri per il Comitato di gestione convocato per il varo del consuntivo 2019 è stato puntualmente disertato dai rappresentanti di Regione e Città metropolitana - da oggi i vertici dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) rischiano di trovarsi fuori gioco. Così prevede la legge che ha riformato le autorità portuali italiane, qualora entro il 30 giugno non venga approvato il bilancio dell'anno precedente. Ma la legge, si fa notare dagli uffici veneziani dell'Autorità, è recente e non risultano precedenti ai quali rimettersi. Dalla parte del presidente in carica Pino Musolino, del resto, ci sono le dichiarazioni del sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta, che aveva escluso «che si possa anche solo pensare di commissariare un porto rilevante come Venezia, e un presidente che ha lavorato bene, per assurdi tatticismi politici».

LA PALLA A ROMA

Il destino del Porto veneziano, in realtà, pare legato agli approfondimenti che il ministero guidato da Paola De Micheli farà sulla correttezza dei rilievi sollevati da Maria Rosaria Campitello (Regione) e Fabrizio Giri (Città metropolitana) in merito ai fondi anticipati dall'Autorità alla Venice Ro Port Mos per il terminal traghetti di Fusina. Un'operazione nata sotto la gestione dell'ex presidente Paolo Costa nel 2008 sulla quale, secondo quanto riportato dal quotidiano on line ShippingItaly.it, ancora nel 2018 il Dipartimento per la programmazione economica aveva acceso un faro.

L'ISTRUTTORIA

Il ministero pochi giorni fa ha annunciato di avere «formalmente incaricato la competente Direzione ministeriale di procedere ad approfondimenti tecnici e amministrativi sulla correttezza dei rilievi formulati dai due componenti del comitato di gestione». Come dire che dall'esito dell'istruttoria dipenderà il futuro di Musolino. Quest'ultimo ieri ha evitato di rilasciare dichiarazioni in merito all'ennesima seduta rinviata. Motivi di opportunità, par di capire, dato che oggi è convocato l'ultimo Comitato di gestione.

L'AUTODIFESA

Per il presidente però parlano i tweet che negli ultimi giorni ha postato sul proprio profilo personale: «Quando uno pubblica tutto - ha scritto domenica Musolino - fornisce tutti i documenti pubblici anche ai giornalisti mentre altri non rispondono alle domande e si rendono introvabili, anche un bambino capisce dove sta la verità e il perché di certe tattiche». Il giorno prima, quando ShippingItaly.it ha ricostruito la querelle veneziana, Musolino aveva chiosato: «Ecco che inizia a spuntare la verità... Pef precedente disastroso, mia strenua lotta per salvare il salvabile, tutelando posti lavoro e interesse pubblico».

Un'estrema difesa del proprio operato sulla quale pende ora il parere dei tecnici del ministero. A Roma guarda anche il Pd, principale sponsor dell'attuale presidente, scelto a suo tempo dal ministro Delrio: «Attendiamo gli approfondimenti del ministero - dichiara il deputato veneziano Nicola Pellicani - ma dico anche che è irresponsabile in questo momento lasciare il Porto di Venezia in balia delle onde».

Alberto Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA