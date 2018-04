CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE Sta cambiando profondamente lo scenario dell'industria fieristica nel Nordest, ma in Friuli Venezia Giulia i processi di unificazione sono molto più lenti e complessi. Seppure più piccole, le società fieristiche della regione friulana stentano a trovare la strada dell'aggregazione che porti a un unico polo fieristico regionale. E anche per questo, mantenendo le dimensioni ridotte, potrebbero diventare in futuro facile preda di altri player nazionali interessati a possibili acquisizioni. In Friuli Venezia Giulia da diversi anni...