Popolari venete, più rimborsi ai soci

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Rimborsi per i risparmiatori truffati delle ex Popolari venete, stop alla melina. Un emendamento passato praticamente all'unanimità in commissione venerdì scorso inchioda il governo ad approvare entro il 31 ottobre 2018 il decreto per attuare la legge di fine 2017 che prevedeva 100 milioni in quattro anni per iniziare a risarcire gli azionisti azzerati di Popolare Vicenza, Veneto Banca e delle quattro banche fallite del Centro Italia. Una data finalmente vincolante mentre la nuova maggioranza gialloverde sta...