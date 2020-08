IL RICORSO

VENEZIA A giugno la legge regionale era stata approvata con due sole astensioni e con i voti favorevoli sia del Movimento 5 Stelle che del Partito Democratico. Ma il Governo giallorosso ha ritenuto comunque di impugnare la nuova normativa in materia di polizia locale e politiche di sicurezza, proposta dalla giunta Zaia e relazionata in aula da Alessandro Montagnoli (Lega), sollevando questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. Nella disciplina dei princìpi generali, dello svolgimento dei servizi, dell'organizzazione territoriale e della formazione degli operatori, infatti, sono stati ipotizzati sei ordini di censure rispetto all'invasione delle prerogative statali.

I RILIEVI

Innanzi tutto viene richiamata la necessità di garantire «uniformità sull'intero territorio nazionale» in tema di ordinamento civile, mentre la riforma veneta esulerebbe dalle proprie competenze quando sostiene «la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore» e prevede «l'impiego di istituti di vigilanza e delle associazioni di volontariato con la possibilità «di effettuare servizi per conto terzi»,

Proprio per quanto riguarda gli enti del terzo settore, viene poi contestato lo svolgimento di «attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici» dietro pagamento «di un corrispettivo», in quanto le organizzazioni di volontariato «possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate». A proposito di soldi, ci sono dubbi di legittimità sulle disposizioni riguardanti i ruoli funzionali di agenti, sottoufficiali, ufficiali e comandanti e i relativi rapporti gerarchici, poiché «una diversa disciplina dei ruoli e delle qualifiche potrebbe impattare soprattutto per i profili economici, anche sulla relativa disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale del Comparto enti locali».

Secondo il dipartimento degli Affari Regionali, non può essere la Giunta a definire «le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado, nonché dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela»: serve una legge. Quanto infine alla «lotta ad ogni forma di criminalità ed infiltrazione criminale», la delibera di Palazzo Chigi ricorda che «è al Ministro dell'interno e ai prefetti in ambito provinciale che spetta coinvolgere la polizia municipale per compiti di controllo del territorio»,

Angela Pederiva

