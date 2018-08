Politici, burrate e bollicine L'estate al tempo dei selfie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVENEZIA Ormai funziona così: ovunque si vada, al mare o ai monti, ci si fa un selfie, lo si posta sui social, se va bene si raccolgono faccine sorridenti e pollici alzati, se va male monta la polemica. Come nel caso del ministro delle Infrastrutture, il pentastellato Danilo Toninelli, cui le opposizioni sono arrivate a chiedere le dimissioni per un selfie al mare, lui e la moglie beati e pacifici, rinfacciandogli le emergenze nazionali. In Veneto non si è arrivato a tanto, ma qualche appunto sui social se lo sono presi anche i...