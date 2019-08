POLITICA VICENZA La squadra di Fratelli d'Italia si rimpolpa in Veneto proprio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAVICENZA La squadra di Fratelli d'Italia si rimpolpa in Veneto proprio nel mese in cui è in voga il calcio mercato. E lo fa con l'acquisto di 26 nuovi esponenti, in vista delle prossime scadenze elettorali, a partire dalle regionali già in calendario per la primavera del 2020, a cui potrebbe aggiungersi, secondo i rappresentanti del partito guidato da Giorgia Meloni, anche il voto delle politiche «visto che il Governo è sempre più traballante e necessita di una coalizione forte di centrodestra». Una vera e propria campagna di...