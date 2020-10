POLITICA

VENEZIA Processi ai big del Partito Democratico veneto per la batosta presa in Regione? Manco mezzo. Accuse? Nessuna. Semmai, una volontà comune: prendere atto della sconfitta elettorale del 20 settembre - l'ennesima per il centrosinistra, la sesta consecutiva nell'ultimo quarto di secolo, forse la più bruciante visto il plebiscito per Luca Zaia (76%) con il Pd calato all'11% - per rivedere l'agenda politica. E ripartire. Obiettivo: le elezioni del 2025. O forse anche prima, se davvero nel 2023 Zaia lascerà anticipatamente il Veneto per Roma. In oltre tre ore di discussione ieri il Pd ha dato l'immagine di essersi ricompattato, tanto che nessuno ha criticato la scelta di non aver fatto le primarie per il candidato governatore Arturo Lorenzoni. Le dimissioni del segretario Alessandro Bisato sono state respinte: per i prossimi mesi resterà ancora in carica, almeno fino al prossimo congresso previsto - coronavirus permettendo - per i primi mesi del 2021. Ma il vero lavoro sarà sui temi, perché, gira e rigira, la questione è una sola: come mai il centrosinistra in Veneto non vince mai?

LA RELAZIONE

È stata una riunione affollata quella della direzione regionale del Pd veneto, tenutasi ieri pomeriggio al Crowne Plaza di Padova. Quasi ottanta i partecipanti. C'erano tutti e tre i sottosegretari: Pier Paolo Baretta, Andrea Martella, Achille Variati. C'erano l'eurodeputata Alessandra Moretti e i parlamentari Roger De Menech, Nicola Pellicani, Diego Zardini, Andrea Ferrazzi, Gian Pietro Dal Moro. Tutti i sei neoeletti consiglieri regionali: Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Giacomo Possamai, Andrea Zanoni, Francesca Zottis. «Abbiamo commesso molti errori - ha detto il segretario Bisato -. Io per primo non mi sottraggo e auspico che qui tutti facciamo altrettanto. Non ci servono capri espiatori né sommarie rese dei conti. Se vogliamo guardare al futuro anziché rimanere avvinghiati al passato, dobbiamo prendere nota della lezione e del fatto che, ancora una volta, i nostri elettori ci indicano una via d'uscita e una strada da seguire. Il Pd rimane un grande partito plurale proiettato al futuro. Questo significa che le due principali aree che lo compongono, una socialdemocratica e una riformista non potranno fare a meno l'una dell'altra». E ancora: «Il Pd perde perché è un partito di correnti e di capicorrente nazionale o locale in continuo conflitto tra di loro. I partiti che vincono (Lista Zaia, Lega, Fratelli d'Italia) sono partiti monolitici, dove non esiste il dissenso (almeno all'esterno) e parlano in pochi, anzi parla sempre e solo uno e i gregari si accodano». E infine: «Dopo ogni sconfitta ci diciamo questa volta abbiamo capito, dobbiamo cambiare e poi non cambia nulla. Non lo so se stavolta sarà diverso, so per certo che se non faremo un patto per far crescere una leadership regionale forte, andremo incontro a numerose altre sconfitte».

UNANIMITÀ

Un'autocritica continuata nel dibattito. Ma senza accuse né rese dei conti. Lo testimonia il documento votato infine all'unanimità, 37 voti favorevoli su 37 votanti, in cui si riconosce la severa sconfitta e si ritiene necessario rifondare e ripensare la proposta politica del Pd in un'ottica propriamente veneta, ben sapendo che il partito comunque non è autosufficiente: Si deve subito mettere in cantiere la costruzione di un Progetto per il Veneto. Di qui le decisioni: Bisato resta segretario fino al congresso, che viene però anticipato da aprile all'inizio dell'anno. Tre, quattro mesi di tempo per ripensare la proposta politica. E senza più scopiazzare Zaia, è stato il monito.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA