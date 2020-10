POLITICA

VENEZIA Mettiamola così: l'udienza preliminare si è tenuta sabato 3 ottobre, con Alessandra Moretti che ha invitato il politologo Paolo Feltrin ad analizzare le ragioni della batosta elettorale di Arturo Lorenzoni e del Partito Democratico. E il pubblico ministero Feltrin - salvo l'indomani precisare - non ha lesinato sciabolate, come quando ha chiamato in causa i tre sottosegretari veneti del Governo Conte bis e cioè Andrea Martella, Pier Paolo Baretta, Achille Variati: «Sapendo che in Veneto non c'era alcuna possibilità contro Zaia e che semmai si potevano solo contenere i danni, bisognava mettere Governo contro Governo, tanto più che da 35 anni a questa parte nessun esecutivo ha avuto un gradimento altissimo come quello di Conte. Abbiamo tre sottosegretari, nessuno che ha voluto metterci la faccia. Bisogna dirlo, no? Invece l'idea che si dava era di stare il più lontano possibile». In platea, a quell'udienza preliminare tenutasi nella sede del Pd di Padova, con Alessandra Moretti c'erano la deputata Alessia Rotta, il segretario Alessandro Bisato, la consigliera regionale Anna Maria Bigon (non Francesca Zottis che era stata annunciata tra i relatori), lo stesso Lorenzoni, il deputato Diego Zardini. Nessuno ha obiettato. Anzi, dal sonoro del video postato su Facebook si sente qualcuno applaudire Feltrin: Bravo. Ecco perché la direzione regionale del Pd veneto, ora ipotizzata per sabato 10 ottobre, rischia di trasformarsi in un processo ai tre sottosegretari dem. Della serie: voi ci avete proposto Arturo Lorenzoni candidato governatore senza fare le primarie, adesso non scaricate le colpe sullo sconfitto o sul segretario Bisato perché la responsabilità semmai è vostra. Una narrazione in realtà incompleta perché alla direzione regionale di febbraio che diede il via libera alla candidatura di Lorenzoni i contrari si contarono sulle dita di una mano (tra cui l'allora capogruppo Stefano Fracasso e la segretaria di Vicenza Chiara Luisetto), mentre tutta l'area di Base Riformista che con la Moretti adesso sta cercando di creare un asse unico contro la maggioranza nazionale zingarettiana si era riparata dietro l'astensione. Né no né sì. E anche questo c'è da credere che emergerà nella direzione di sabato.

LA PUNTUALIZZAZIONE

Ieri, intanto, il politologo Feltrin ha precisato: «Nella foga sono stato un po' troppo sintetico. La mia analisi è che, in una partita data per persa come quella contro Zaia, per contenere i danni doveva emergere di più la contrapposizione Governo nazionale contro Governo regionale. E infatti è quello che è successo con Baretta a Venezia, dove si è vista la differenza tra voto comunale e voto regionale. Quando ho detto che su Lorenzoni nessuno ci ha messo la faccia era sottintesa la domanda: perché? perché non hanno voluto? perché lotte intestine non l'hanno consentito? Io non lo so, ma l'ipotesi più semplice è quella dei litigi interni al Pd».

A replicare a Feltrin è Baretta, che a Venezia ha sfidato, perdendo, Luigi Brugnaro: «Lo sanno tutti dove ero in questi mesi. E di certo non sono scappato, ma ho messo la faccia e se anche non abbiamo raggiunto l'obiettivo la campagna elettorale a Venezia è stata riconosciuta come una svolta rispetto al passato. Credo, peraltro, che la questione veneta e del centrosinistra in Veneto sia un po' più complessa di come viene descritta». Martella e Variati hanno fatto sapere che parleranno in direzione. Alessandra Moretti, intanto, puntualizza: «Feltrin dice che i tre sottosegretari non si sono spesi? Bisogna chiederlo a loro e a Lorenzoni, io non lo so. So invece che c'è la tendenza del partito a scaricare le persone e lasciare solo il candidato sconfitto. Con Feltrin concordo sul fatto che non abbiamo un'idea forte, andiamo spesso a rimorchio di Zaia e la gente sceglie l'originale». Il politologo ha chiamato in causa anche l'agenda politica del Pd: «Sbagliatissimo criticare la sanità veneta che è un'eccellenza. E sulla Tav, chi è che ha governato a Vicenza negli ultimi 25 anni?». Consigli al Pd? «C'è un ciclo elettorale che inizierà nel 2023 e Zaia potrebbe non esserci. Quindi partire subito».

Alda Vanzan

