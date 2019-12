POLITICA

VENEZIA La divisione tra conservatori e modernisti? «Un dibattito inutile, sono categorie che non esistono nel Partito Democratico». Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, esponente di punta della maggioranza zingarettiana del Pd, è convinto: l'alternativa a Luca Zaia in Regione Veneto si può costruire con una alleanza ampia che metta assieme riformisti, moderati, civici. E, perché no, anche il Movimento 5 stelle.

Attualmente ognuno sembra correre per conto proprio: i pentastellati hanno appena lanciato le Regionarie, invitando gli attivisti a compilare il profilo sulla piattaforma Rousseau e a richiedere il certificato penale, anche se il percorso partirà a gennaio. Poi ci sono i civici che da mesi stanno lavorando sul territorio per costruire il programma e che ora vede impegnati anche i sindaci di Padova Sergio Giordani, di Belluno Jacopo Massaro e di Adria Edoardo Gaffeo con un vertice in programma stamattina per avviare il coordinamento delle città di centrosinistra anche in vista delle elezioni regionali. E poi c'è il Pd al cui interno si scontrano due opposte fazioni: chi vuole puntare di fatto sul civico Arturo Lorenzoni, vicesindaco a Padova, nella sfida alla Lega di Zaia e chi, come il capogruppo in Regione Stefano Fracasso, propende per una scelta interna. Appunto, i modernisti e i conservatori. Due categorie che per il veneziano Martella non esistono.

L'ALLEANZA

«Per le Regionali del 2020 serve una alleanza ampia di riformisti, moderati, civici. Questa è la prospettiva per costruire l'alternativa a Zaia», dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Un'alleanza guidata da chi? Un civico, come vorrebbero i cosiddetti modernisti che guardano al vicesindaco di Padova e leader della locale Coalizione Civica? O un esponente di punta del Pd, come chiedono i conservatori? «Sarebbe il caso di smetterla con questa contrapposizione, è un dibattito inutile, sono categorie che non esistono nel nostro partito. Il candidato ideale sarà quello o quella che riuscirà a esprimere meglio l'insieme delle forze politiche e sociali che vogliono costruire l'alternativa a Zaia».

I TEMPI

Il cronoprogramma dice gennaio, se non altro per la definizione del programma. Nelle scorse settimane - ha ricordato il segretario regionale, Alessandro Bisato - è stato distribuito un questionario sia online che cartaceo in tutti i circa 500 circoli del Pd del Veneto, accompagnato dal manifesto Per un Veneto Sostenibile, Efficiente e Giusto in cui si concentrano le ragioni e la necessità di un nuovo corso politico e amministrativo della regione. Oltre duemila persone in tutte le sette province lo hanno già compilato e restituito.

«Nel mese di gennaio - dice Martella - dovrà essere definito tra le varie forze politiche il programma e quindi, con lavoro serrato, anche il candidato. Per il Pd mi pare elementare che si tratti di lavorare per costruire lo schieramento più ampio possibile». Con chi? «È irrinunciabile per il Partito Democratico - dice il sottosegretario veneziano - costruire un rapporto con tutte le forze del centrosinistra, aperto alle liste civiche e non escludendo che si possa continuare a interloquire con il Movimento 5 Stelle». Occhi puntati anche sul movimento delle sardine, che, dice Martella, «si sentono comunità, non sono antipolitica»: «Nessun cappello da mettere sopra - precisa l'esponente dem - Per il Pd si tratta di aprire porte e finestre, includere energie e forze nuove, di ritrovare sempre più centralità e radicalità della proposta politica». Ma il candidato governatore come sarà scelto? Si faranno o no le primarie? «Se si riterrà, le primarie possono essere fatte - dice Martella Servono anche per costruire il massimo dell'inclusione. Le primarie sono uno strumento sempre utile».

LE STRATEGIE

Le prossime settimane saranno decisive. In ballo ci sono le elezioni regionali in Emilia Romagna. E c'è da capire cosa succederà al Senato, se Matteo Salvini riuscirà a portare nella sua nuova Lega alcuni grillini e, quindi, quali sorti toccheranno al governo giallo-rosso. Intanto in Veneto il M5s ha annunciato le Regionarie: a gennaio scatteranno le graticole tra gli aspiranti consiglieri regionali, primo passo per la formazione delle liste.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA