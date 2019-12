POLITICA

VENEZIA «Il nostro programma sarà una bomba atomica, Zaia si prepari. Perché le elezioni regionali del 2020 non sono perse in partenza, un'alternativa è possibile». Arturo Lorenzoni, professore universitario, vicesindaco di Padova, leader di Coalizione Civica, è il candidato in pectore deel centrosinistra nella sfida contro la Lega e il centrodestra di Luca Zaia. In realtà Lorenzoni dice che nulla è deciso, che i nomi si faranno dopo, che primo bisogna costruire il programma. Ed è pure fiducioso: anche se nel Partito Democratico è in atto uno scontro tra modernisti (che lo vorrebbero candidato governatore a capo di una coalizione che dovrebbe includere anche il M5s) e conservatori (contrari all'ipotesi di cedere il candidato presidente, tanto da azzardare una corsa del sindaco di Belluno, l'ex renziano Jacopo Massaro), Lorenzoni confida che si possano superare tutte le attuali difficoltà: «L'auspicio è di presentarsi alle elezioni assieme». Ma se dovessero sorgere ostacoli, quelli che il presidente di Orizzonti, Marco Carrai (che con Coalizione Civica di Lorenzoni anima l'aggregazione Il Veneto che vogliamo) chiama sgambetti da Prima Repubblica, non c'è scritto da nessuna parte che i civici resteranno a guardare. «Se il Pd ci sta, bene, saremo tutti felici. In caso contrario valuteremo il da farsi». L'opzione dello stare alla finestra è già esclusa.

LA SFIDA

In attesa dell'incontro chiarificatore con il Pd, previsto per gennaio, i civici di Lorenzoni continuano a lavorare sul programma. Anche se i sondaggi vi danno a prescindere perdenti? Lorenzoni alza il sopracciglio: «Sondaggi su Zaia contro chi? Una proposta di alternativa si può costruire, eccome». E dice che da parte delle realtà civiche «c'è un grande desiderio di mettere a disposizione le esperienze fatte su base municipale» e di scrivere un programma che risponda alle esigenze dei veneti e del Veneto. I temi? «Sanità, ambiente, trasporti». E se gli si dice che Zaia si vanta di avere una sanità d'eccellenza e di aver aperto gli ospedali di notte per ridurre le liste d'attesa, scuote la testa: «Ma avete mai fatto un giro in un qualsiasi Centro prenotazioni?». Della serie: se paghi, la visita ce l'hai subitissimo, sennò aspetti. E il resto? «Non c'è una politica ambientale, non c'è una politica sui trasporti, cosa ci mettono a fare il biglietto unico? Manca la cultura della progettualità». Del Pd Lorenzoni dice di aver trovato «interlocutori interessati, attenti» e che c'è la consapevolezza che tra Pd, mondo civico e M5s si può proporre «qualcosa di nuovo». Ma è vero che il nome di Lorenzoni è stato deciso a tavolino? «No, a meno che non l'abbiano fatto a mia insaputa». Comunque è lei lo sfidante di Zaia? «Ne parleremo a tempo debito». E dell'ipotesi Massaro ventilata dai cosiddetti conservatori del Pd? «Non ne so niente, l'ho letto». Intanto i civici stanno lavorando sul programma: «Sarà una bomba atomica, Zaia si prepari», dice Lorenzoni. Però i dem modernisti disponibili all'accordo con voi non vogliono che in lista mettiate riciclati: li accontenterete? «Saranno civici veri e di qualità». Analogamente voi metterete veti alle liste del Pd in caso di accordo? «A meno che non candidino Totò Riina, non metteremo bocca sulle scelte altrui». Ma vi preoccupa o no questo scontro nel Pd tra conservatori e modernisti? «Sono dinamiche fisiologiche all'interno di un partito, il dialogo è aperto», dice Lorenzoni.

SILENZI E APERTURE

E se nel Pd il segretario regionale Alessandro Bisato tace, a parlare è il presidente Giovanni Tonella. Che traccia un bilancio negativo dell'amministrazione Zaia e dice che il Pd «ha il dovere di dare una indicazione di lavorare per ricostruire una speranza per la nostra regione. Si tratta di scegliere un atto di generosità e di lungimiranza che allarghi il campo e coinvolga forze nuove e nuove generazioni. Ci sono tutte le premesse per aprire una stagione feconda». «Ci sono - aggiunge Tonella - anche le condizioni per scegliere un profilo credibile, anche simbolico, di amministratore e scienziato in grado di dare un segno di apertura alle nuove forze del civismo e di interpretare quello che i movimenti di questi mesi, dei giovani in primo luogo, chiedono con gran forza: un'agenda politico-amministrativa verde ed ecologista e un linguaggio della politica della verità e della serietà che costruisca anziché distrugga».

M5S O AZIONE

Ammesso che con i civici de Il Veneto che vogliamo di Lorenzoni e Carrai arrivi l'accordo, c'è da capire chi sarà escluso. Perché se nell'alleanza entreranno i 5 Stelle, va da sé che non ci sarà Azione di Carlo Calenda. «Ai dem abbiamo chiesto se intendono allargarsi ai grillini - riferiscono fonti calendiane - ma dalle risposte e non risposte ricevute abbiamo capito che nel Pd non c'è una linea comune».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA