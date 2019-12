POLITICA

VENEZIA Elezioni regionali in Veneto 2020, mentre i più nel centrosinistra danno praticamente per scontata la candidatura a governatore del civico padovano Arturo Lorenzoni, ecco che nel Partito Democratico c'è chi chiede le primarie. Lo annuncia Stefano Fracasso, capogruppo a Palazzo Ferro Fini, pure lui nel toto-nomi nella sfida contro la Lega. «Le primarie non sarebbero una novità - dice Fracasso - le abbiamo già fatte nel 2014, solo che rispetto a cinque anni fa stavolta non si avrebbe un risultato già scritto, visto che tra la Moretti, la Rubinato e Pipitone, all'epoca la prima partiva avvantaggiata dal successo ottenuto alle Europee con oltre 200mila voti personali. Stavolta invece le primarie sarebbero aperte, coinvolgenti e, soprattutto, importanti e utili per poi far condividere il candidato da tutta l'alleanza. Di questo tema dovremo sicuramente parlare nella direzione regionale del partito appena il segretario Alessandro Bisato la convocherà».

LA RICHIESTA

Si andrà, ormai, all'anno prossimo. Subito dopo le feste il Pd dovrà fare chiarezza al proprio interno e decidere come e con chi correre in Regione. È vero che Luca Zaia non ha ancora ufficializzato la sua terza candidatura (e non l'ha fatto neanche l'altro giorno al brindisi natalizio con i consiglieri regionali leghisti, tanto da suscitare preoccupazioni tra i suoi), ma è altrettanto vero che il centrosinistra ha bisogno di cominciare al più presto una mobilitazione sul territorio, se non altro per non uscire massacrato dalle urne. Nel Pd non c'è una linea unanimemente condivisa: un pezzo di partito - i cosiddetti modernisti - è per l'alleanza con il mondo civico e se possibile con il M5s e disponibile a rinunciare alla candidatura di partito per Palazzo Balbi; un altro pezzo di partito - i conservatori - non concorda sull'ipotesi di cedere a terzi il candidato presidente. «Non mi sento né modernista né conservatore, semmai postmoderno - dice Fracasso - Nessuno mette in discussione l'alleanza con i civici, ma va discusso e chiarito come si costruisce l'alleanza e come si sceglie il candidato presidente. Si danno per scontate tante cose che scontate non sono. Io dico che il Pd sbaglierebbe ad abdicare a priori al candidato presidente e non solo perché, con tre sottosegretari, parlamentari, consiglieri regionali e qualche buon sindaco, ha più di una persona capace. Sbaglierebbe perché c'è un pezzo di società che si riconosce nel Pd». Dunque, dice Fracasso, si facciano le primarie: «Mai come stavolta sarebbero utili».

L'altro tema che la direzione regionale del Pd dovrà affrontare sarà quello delle deroghe. Il paradosso è che, da statuto nazionale del partito, i parlamentari possono fare tre mandati pur essendo di fatto nominati, mentre i consiglieri regionali, da statuto veneto, dopo due mandati devono farsi da parte pur essendo eletti con le preferenze. Fracasso: «A nome del gruppo consiliare ho già detto a Bisato che questo vincolo venga rivisto».

ARTICOLO UNO

Intanto Articolo Uno si schiera per la candidatura dell'attuale vicesindaco di Padova. «Quello di Arturo Lorenzoni - dice il segretario veneto Gabriele Scaramuzza - può essere il profilo giusto per costruire l'alternativa a Zaia e alla destra in Veneto. L'ipotesi di candidatura emersa negli ultimi giorni del vicesindaco di Padova alla presidenza del Veneto nel 2020 è un segnale importante, che va colto. Questa è l'indicazione del coordinamento regionale veneto di Articolo uno, allargato ai propri esecutivi provinciali. Chiediamo a tutti i potenziali soggetti, alle forze politiche del centrosinistra e dell'ambientalismo, di lavorare in questa direzione, abbandonando logiche al ribasso in una dimostrazione di generosità e responsabilità politica e istituzionale».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA