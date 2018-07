Pochi medici, gli ospedali se li rubano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀVENEZIA La carenza di medici specialisti si fa sentire. Gli ospedali si rubano ortopedici, anestesisti, ginecologi e medici di pronto soccorso, specialità ormai insufficienti a ricoprire il reale fabbisogno. L'estate sta mostrando tutte le sue criticità. L'ospedale di Cittadella, fino a due anni fa centro regionale per l'anca, ha perso otto ortopedici in una sola volta: uno è andato in pensione e tutti gli altri hanno seguito il dirigente diventato primario a Bassano. Sempre due ortopedici si sono licenziati anche a Camposampiero....