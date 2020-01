ALLEANZE

MESTRE Su una terza via, in vista delle Regionali è al lavoro Più Europa, che spiega di essere già avanti nel dialogo con Italia Viva di Renzi, Azione di Calenda e altre forze di centro per mettere insieme uno schieramento liberal-democratico. E l'annuncio è ardito: «Siamo noi la vera alternativa a Zaia». Si presentano così ieri a Mestre i due nuovi portavoce regionali di Più Europa in Veneto, Anna Lisa Nalin e Corrado Cortese. Una nomina che arriva agli esordi della campagna elettorale veneta offrendo quindi i primi volti alla coalizione che punta a presentare un suo candidato presidente. «Non c'è ancora il nome ma stiamo definendo le varie ipotesi - spiega Cortese -. Veniamo da un anno intenso di ascolto della popolazione veneta da cui nasce la nostra proposta alternativa. La figura su cui punteremo non sarà un demagogo, né un sovranista o populista. Finora abbiamo visto persone che fingono di battere i pugni sul tavolo ma poi non hanno la forza per ottenere qualcosa da Roma. Noi vogliamo un candidato che si ispiri ai nostri valori».

E i valori di questa terza via sono l'europeismo e l'attenzione all'ambiente e ai diritti civili. «Il nostro polo liberal democratico non si riconosce nella destra e nella sinistra tradizionale - aggiunge Nalin -. Noi proponiamo una nuova economia, un nuovo approccio all'ambiente e un modello sociale e culturale attento ai giovani, alle donne, i disabili e le persone non autosufficienti».

All'attuale governo della Regione l'accusa di aver «privilegiato il privato convenzionato» danneggiando la sanità pubblica senza nemmeno favorire il libero mercato, di aver tradito le aspettative dei veneti sull'autonomia e di non aver saputo agganciare i finanziamenti europei: «Abbiamo perso troppi treni e la politica della Lega non ha permesso alle nostre imprese venete di essere competitive. L'Emilia Romagna, per esempio, è andata in Europa a prendere i finanziamenti mentre il Veneto ha lasciato soli i suoi imprenditori».

Con Anna Maria Zanetti della direzione nazionale e i delegati delle province venete, i neo portavoce hanno spiegato che il loro programma parte dai rapporti con l'Europa ma tocca anche le tematiche del fine vita, della legalizzazione della cannabis e di un'economia sostenibile e green sul modello della Germania.

