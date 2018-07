Piromane cade nella trappola: «Incantato dal fuoco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTOTREVISO A tradirlo la sicurezza. Scaltro o folle, di certo lui si sentiva invincibile. Tanto da ritornare nel luogo del rogo per ammirare le fiamme mentre divoravano altre due auto. Il piromane, che per mesi ha tenuto sotto scacco un intero quartiere alle porte del centro storico di Treviso, è caduto nella trappola degli agenti della polizia, appostati in attesa di un suo passo falso. Daniele Martorana, 23enne disoccupato, senza precedenti penali alle spalle, è stato arrestato in flagranza dagli agenti della squadra mobile di...