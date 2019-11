Pietre d'inciampo, Schio le rifiuta e Zaia insorge: «Assurdo non ricordare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Il Comune di Schio dice no all'apposizione di pietre d'inciampo davanti alle case dove abitavano gli ebrei deportati e uccisi nei lager. E scoppia la polemica. La lista di maggioranza a Schio, Noi cittadini, di centrodestra, spiega le ragioni della scelta di non ricordare le 14 vittime scledensi dell'Olocausto: queste iniziative - secondo Alberto Bertoldo di Noi Cittadini - «rischiano di portare di nuovo odio e divisioni». «Lasciamo che le vittime - esorta - riposino in pace». Renzo Sella, dello stesso gruppo consiliare,...