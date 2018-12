«Piazza Fontana, lampi di verità in una lettera arrivata da Padova»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLLOQUIO«La ricerca della verità non è finita. E c'è qualcuno che sa e che potrebbe aiutarci molto nella ricostruzione di alcuni dettagli importanti della preparazione della strage di piazza Fontana. Credo che lo si debba alle vittime e ai loro familiari, prima di tutto, ma anche ai magistrati, ai testimoni, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che in questi 50 anni hanno continuato a cercare la verità. E io sono certo che c'è ancora qualcuno che sa e sa molto. Ecco perché prego questa persona di mettersi in contatto con me»....