Piave 2018, 20mila bersaglieri sul fiume sacro per il centenario

IL RADUNOSAN DONÀ DI PIAVE Ventimila cappelli piumati, settantacinque fanfare accreditate, oltre centomila persone partecipanti con la stima di arrivare a centocinquantamila. Una vera e propria invasione, quella che oggi il territorio del Basso Piave piacevolmente subirà per la grande sfilata che concluderà l'intensa settimana di eventi che hanno caratterizzato il 66. Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Una manifestazione che per la prima volta è stata intitolata non ad una città, ma ad un territorio, quello bagnato dal Piave, toccato...