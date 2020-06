L'ACCORDO

VENEZIA Dopo le reciproche punzecchiature, e l'emergenza Coronavirus, scoppia la pace fra Teatro Stabile del Veneto e Arteven. Il prossimo 1° luglio, al Del Monaco di Treviso, le due realtà sigleranno un accordo a suo modo storico: quella firma segnerà infatti la nascita di una piattaforma che metterà a sistema gli spettacoli pensati per 64 palcoscenici di 50 Comuni. Mediatore politico dell'operazione è il consigliere regionale Alberto Villanova, presidente della commissione Cultura a Palazzo Ferro Fini: «La crisi dovuta al Covid-19 ci ha insegnato che nessuno sopravvive da solo, per cui è arrivato il momento di fare rete davvero, a vantaggio di tutti».

La gestazione è stata lunga. Il confronto era cominciato ancora nel novembre scorso, con le audizioni dei vertici di Stabile e Arteven proprio nella sesta commissione del Consiglio regionale, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio fra due istituzioni culturali a cui già nel 2016 un'intesa aveva assegnato i ruoli, rispettivamente, di produttrice e distributrice degli spettacoli, secondo uno schema di collaborazione rimasto però sulla carta più che tradotto nei fatti. Oltretutto i due presidenti non se le erano mandate a dire. «Loro (Arteven, ndr.) dovrebbero distribuire le nostre produzioni, cosa che spesso non fanno. Forse hanno paura», aveva dichiarato Giampiero Beltotto. «Dialogo con tutti, compreso lo Stabile, che avevamo iniziato ad incontrare presso gli uffici della Regione, purché vi siano rispetto dei ruoli e pari dignità», aveva replicato Massimo Zuin.

Con il passare del tempo, le divergenze sono tuttavia state appianate, a giudicare dall'entusiasmo con cui i protagonisti annunciano la svolta. Sottolinea lo zaiano Villanova: «L'accordo segnerà uno spartiacque nel settore teatrale. Si tratta del primo, ma più importante, passo per far nascere la Piattaforma del teatro Veneto: ora dovremo lavorare per inserire le altre realtà fondamentali per il territorio». Nel mirino ci sarebbe Vicenza, tassello mancante a un mosaico che già copre buona parte del Veneto.

Spiega Beltotto: «Al momento rappresentiamo l'80% delle attività teatrali in Veneto, ma abbiamo la necessità di essere ancora più forti e ci aspettiamo che questo tema entri nella campagna elettorale di tutti gli schieramenti in vista delle Regionali. Nessuno ruberà il mestiere a nessuno: ciascuno farà il suo, ma nella logica di una holding. Per questo nei prossimi mesi individueremo un partner commerciale, che ci permetta di vendere i nostri spazi agli interlocutori nazionali». Aggiunge Zuin: «L'intento è quello di migliorare la capillarità della diffusione della cultura teatrale anche nei piccoli teatri del quale il territorio Veneto è ricchissimo. Attraverso le capacità organizzative di Arteven e quelle di produzione dello Stabile, i teatri beneficeranno di iniziative di grande prestigio e qualità».

L'intesa prevede infatti che i Comuni soci di Arteven possano ospitare gli spettacoli prodotti dallo Stabile a un prezzo ridotto. La sinergia permetterà inoltre di garantire un'adeguata massa critica per la raccolta pubblicitariacomune.

