LA SEDUTA

VENEZIA Attacca il consigliere dem Jonatan Montanariello: «Siamo alla proroga della proroga, la nona dell'ottava». Replica l'assessore leghista Cristiano Corazzari: «No, tecnicamente è solo una modifica del termine». Quando si dice: i punti di vista. Di certo ieri sera l'assemblea legislativa del Veneto, probabilmente alla sua ultima seduta a Palazzo Ferro Fini prima del temporaneo trasloco a Ca' Corner per la sessione di bilancio, ha allungato ancora una volta la validità del Piano faunistico-venatorio, risalente a 13 anni fa.

LA SCADENZA

Lo strumento era stato inizialmente pensato per il periodo 2007-2012, ma nel corso del tempo ha visto ripetuti prolungamenti. Ad un certo punto l'ennesima scadenza era stata fissata al 31 dicembre 2020, ma un progetto di legge della Giunta l'aveva posticipata al 10 febbraio 2021, finché un emendamento presentato da Corazzari l'ha definitivamente (o, chissà, temporaneamente) spostata al 31 agosto del prossimo anno. Il provvedimento ha ricevuto i voti favorevoli della maggioranza di centrodestra, malgrado la contrarietà dell'opposizione rosso-giallo-verde. Il relatore leghista Giuseppe Pan, già assessore alla Caccia nella precedente legislatura, ha assicurato che «questa rideterminazione consentirà la presentazione del nuovo Piano nel corso della prossima primavera», quando saranno aggiornati gli schemi e le modalità di costituzione degli ambiti territoriali di caccia e gli indici di densità venatoria. Ma la correlatrice ambientalista Cristina Guarda ha espresso notevole scetticismo, al riguardo di «un Piano vecchio di 13 anni, reiterato per altri 8». Duro il giudizio di Montanariello, supportato dalla collega Francesca Zottis: «Questa maggioranza ci ha stupito con effetti speciali, ma alla fine la toppa è peggiore del buco; non risolve i ritardi della mancata programmazione, anzi li aggrava finendo per non tutelare neanche il mondo della caccia che, a parole, si dice di voler difendere. C'è la volontà di farlo il nuovo Piano faunistico venatorio o solo di annunciarlo? Se si è arrivati fin qui, con otto proroghe, è evidente che qualcosa non ha funzionato».

LE CARTUCCE

Dato il dilazionamento dei tempi, a questo punto il Partito Democratico ha proposto che il futuro Piano venga rivisto, in modo da contenere un esplicito divieto all'uso delle munizioni al piombo nelle zone umide. Lo stop in tal senso è stato sancito dal Parlamento Europeo, bocciando due mozioni che volevano fermarne l'abolizione, anche se ora l'ultima parola spetterà al Consiglio Ue e gli Stati membri dovranno recepire la misura nei rispettivi ordinamenti. I consiglieri regionali dem Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon auspicano un positivo effetto del blocco di quelle cartucce in Veneto, che conta «lagune tra le più importanti d'Italia, ma anche laghi, fiumi e zone di risorgiva», dove «migliaia di uccelli acquatici, anche specie a rischio» muoiono intossicati dal piombo.

A.Pe.

