Piano Casa, la Regione vara una legge per chiarire... la legge

IL CASOVENEZIA A dieci anni dalla sua approvazione, il Piano Casa è diventato un groviglio giuridico. Al punto che la Regione dovrà non solo difendere il provvedimento davanti alla Corte Costituzionale, ma anche emanare una legge per chiarire... la legge. Sull'interpretazione del testo, infatti, si sono affastellati ricorsi e verdetti di segno opposto, «diventati fonte di disorientamento da parte degli operatori del settore», come ammette la stessa Giunta nel proporre al Consiglio l'approvazione di alcune «norme di interpretazione...