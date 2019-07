«Piano Anas per Cortina, ma non per i Mondiali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA È ufficiale anche a Palazzo: il Piano di Anas per Cortina sarà pronto per le Olimpiadi Invernali 2026, più che per i Mondiali di sci 2021. La conferma è arrivata dalla commissione Bilancio di Ferro Fini, chiamata al monitoraggio degli obiettivi strategici per il 2018. «Sono interventi indispensabili, su cui però siamo in forte ritardo anche per responsabilità precise della Regione, che a suo tempo non aveva previsto la procedura di Valutazione di impatto ambientale», accusa Claudio Sinigaglia (Partito Democratico), ricordando...