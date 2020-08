AMBIENTE

VENEZIA «Dopo cinque anni che sbraita per i limiti sui Pfas e dopo ben 808 giorni che occupa il ministero dell'ambiente, finalmente il Movimento Cinque Stelle ha formulato la bozza dei limiti sugli scarichi per i Pfas». Già alcuni anni fa la commissione bicamerale Ecoreati aveva stabilito che la competenza sulla fissazione dei limiti era dello Stato, ma il testo presentato al Senato non piace all'assessore veneto all'ambiente Gianpaolo Bottacin: i limiti sono ben più alti - anche 5 volte - di quelli stabiliti dal Veneto nel 2017: «Trenta nanogrammi per il Pfos, 500 nanogrammi per una decina di altre sostanze della famiglia e addirittura 7000 per il C6O4 e il Hfpo (Genx) - spiega in dettaglio l'assessore - nel testo del collegato ambientale arrivato al Senato in queste ore si rilevano, infatti, questi limiti per gli scarichi. La Regione Veneto, pur non avendone la competenza, ma a tutela dei propri cittadini, già dal 2017 ha fissato autonomamente un limite virtualmente tendente a zero per le acque potabili, mentre per gli scarichi industriali, sommando tutte le sostanze, ha fissato un massimo assoluto di 2030 nanogrammi in presenza di tutte le sostanze contemporaneamente».

TRA DUE ANNI

Inoltre questi limiti entrerebbero in vigore non prima di due anni. «In sostanza, hanno impiegato quattro anni per definire limiti ben più alti di quelli stabiliti dalla Regione del Veneto nel 2017. E, ribadisco, la Regione non ne aveva neppure la competenza, tanto che si è esposta a oltre 40 ricorsi per averlo fatto. Ora mi domando se con questi limiti così alti si voglia dare un ulteriore appiglio ai ricorrenti contro la Regione conclude l'assessore all'ambiente mi auguro proprio di sbagliare su questo, perché, per noi, l'unico interesse è sempre stato e rimane quello di tutelare la salute dei cittadini».

