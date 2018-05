Pfas, la Regione allarga sorveglianza e screening

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAVENEZIA Sull'emergenza Pfas la Regione allarga le aree di valutazione e amplia lo screening sanitario anche a bambini e ragazzi. L'ha deciso la giunta, con due delibere approvate ieri, su proposta dell'assessore Luca Coletto. Proprio nel giorno in cui il collega Gianpaolo Bottacin (Ambiente) presentava nel Vicentino i nuovi filtri per l'acqua.LE DELIBEREIl primo provvedimento dispone la ridefinizione di varie zone, allungandosi in particolare verso il Padovano. Innanzi tutto quella di impatto, cioè la rossa, in cui entrano i Comuni...