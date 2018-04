Pfas, la procura indaga per disastro ambientale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEVICENZA L'emergenza Pfas per l'inquinamento dell'acqua in Veneto, che coinvolge tre province (Vicenza, Verona e Padova) per complessivi 180 Km quadrati e una popolazione stimata di quasi 350 mila abitanti (tanti sono i residenti della cosiddetta area rossa) potrebbe essere arrivata ad una svolta decisiva, almeno per quanto riguarda l'inter giudiziario. L'INDAGINELa Procura della Repubblica di Vicenza conta infatti di concludere entro l'anno l'indagine per disastro ambientale aperta in relazione all'inquinamento da sostanze perfluoro...