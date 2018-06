Pfas, il Consiglio ripristina la commissione d'inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN AULAVENEZIA Per una volta nessun dissidio a palazzo Ferro Fini sui contenuti dell'ordine del giorno del Consiglio regionale. Ieri i presenti non hanno fatto mancare il loro consenso alla totalità dei progetti di legge esaminati dall'assemblea. Fra i provvedimenti della giornata, il ripristino della commissione d'inchiesta Pfas e la riconferma di Mirella Gallinaro quale Garante regionale dei diritti della persona.I VELENILa commissione d'inchiesta sui veleni nell'acqua era stata istituita nel maggio del 2017 ma era inattiva da dicembre,...