PFASDepositatala relazione finale«È stata presentata ai Commissari che hanno lavorato in questi mesi sul caso Pfas la ponderosa relazione relativa al lavoro svolto dalla Commissione Speciale d'inchiesta». Lo ha annunciato il presidente della Commissione, Manuel Brusco (M5S) che ha spiegato come «nella prossima seduta la Commissione è chiamata ad approvare il testo finale che verrà quindi trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitivo da parte dell'aula. Io, in questo momento, non posso che ringraziare i commissari e...